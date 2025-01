Sport.quotidiano.net - Ciclismo: a Firenze la festa delle società Uisp con tanti premiati

, 8 gennaio 2025 - L’inizio del nuovo anno propone una festosa cerimonia in programma venerdì sera 10 gennaio con inizio alle ore 19,30. Si tratta della “del” relativa allefiorentine, che si svolgerà presso la sede dell’Associazione Rondinella del Torrino in Lungarno Soderini. Durante la cerimonia saranno premiate leche si sono distinte per attività solidali; a seguire leprotagoniste del Circuito ciclostorico fiorentino, quindi i protagonisti del Campionato provinciale cicloturistico die gli atleti e atlete che ne sono state protagoniste. Spazio infine per leche hanno preso parte con successo al Florence Supercross e per gli organizzatori della varie prove in provincia di. Chiusura con coloro che si sono distinti (atleti e) nel Circuito Terre dei Medici.