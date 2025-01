Quotidiano.net - Cecilia Sala liberata: il ruolo cruciale di Aise e diplomazia italiana

La situazione per il rilascio di"si è sbloccata definitivamente questa notte, poi il direttore dell', il prefetto Caravelli, è andato a Teheran per l'ultimo colloquio e poi a riprenderee accompagnarla a Roma. Quindi veramente un grande lavoro dal giorno del suo fermo da parte della polizia iraniana: lavoro del ministero degli Esteri, dell'intelligence, della presidente del Consiglio che ha partecipato a più riunioni per cercare, attraverso una difficile operazione diplomatica, di intelligence e politica di portare a casa questa cittadina". Lo ha detto Antonio Tajani a Cinque Minuti su Rai1.