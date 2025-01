Donnapop.it - Cecilia Sala è stata liberata: tra poco arriva in Italia da Teheran, ecco le parole di Giorgia Meloni

e sta tornando in! L’aereo che la riporta a casa è partito propriofa da: cosa ha dettoin merito?Da Palazzo Chigi èto un comunicato stampa sulla liberazione dilo di seguito:“Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale èrilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in. Il Presidente del Consiglio,, esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi. Il Presidente ha informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata avvenuta pochi minuti fa”.Antonio Tajani, Ministro degli Esteri, sue il fatto che sia, via social ha scritto: “Diplomazia e lavoro di squadra:sta tornando a casa!”.