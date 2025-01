.com - Cecilia Sala è atterrata a Ciampino: accolta da Meloni, Tajani e la famiglia

Leggi su .com

è finalmente rientrata in Italia. La giornalista era stata arrestata 20 giorni fa, il 19 dicembre 2024, in Iran e rinchiusa nel carcere di massima sicurezza di Evin, in isolamento, a Teheran, senza che le fosse contestata alcuna accusa formaleL'articolodae laproviene da Firenze Post.