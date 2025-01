Ilfattoquotidiano.it - Cassano attacca Leao: “Ecco perché sarò sempre dalla parte di Fonseca”. La replica del portoghese

Nonostante la super prestazione in finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, Antonionon cambia opinione su Rafa. Durante l’ultima puntata di Viva El Fútbol su Twitch, l’ex calciatore italiano si è scagliato nuovamente contro il. “dimostra ancora che è uno che non ha i c******i,va in nazionale e parla da lontano, adesso parla di Conceiçao.”, sottolinea. “Lo dico ora dopo che ha fatto una buona partita, a lungo andare se ne accorgerà pure Conceiçao cheè un giocatore farlocco, da 0-0, alla Martial. Né carne, né pesce. Non sa giocare con la squadra, non sa fare l’ultimo passaggio, non vede la porta, è poca roba“.In tutto questo,ha spezzato una lancia a favore dell’ex allenatore del Milan Paulo, criticando il comportamento e l’atteggiamento del numero 10 rossonero: “deve dire grazie a, se al suo posto trovava Spalletti o Capello, rischiava che lova al muro – ha affermato –si è comportato fin troppo bene, facendolo sedere solo 3/4 volte in panchina.