Cataniatoday.it - Case popolari, Sunia: "Il Comune non rispetta gli impegni presi"

Leggi su Cataniatoday.it

L'amministrazione comunale non incontra il sindacato degli inquilini e glicontinuano a non essereti". Lo afferma in una nota ilSicilia e Catania, secondo i quali "il 2024 per il capoluogo etneo è stato un anno difficile sul disagio abitativo", aggiungendo inoltre come "a.