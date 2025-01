Torinotoday.it - Case Atc, aperte le prenotazioni per accedere al fondo sociale per gli inquilini morosi non colpevoli

Leggi su Torinotoday.it

Fino al prossimo 31 marzo glidellaAtc che ne hanno diritto potranno presentare domanda per usufruire delregionale destinato aiin, ovvero coloro che si trovano in difficoltà economica e non riescono a far fronte a tutte le spese in bolletta. Chi.