Carrara, presto i lavori di messa in sicurezza del Canal del Rio

– Un focus sull’adeguamento deldel Rio e sugli interventi per il rifacimento dei marciapiedi diEst eOvest. Torna il 20 gennaio lniziatia di incontro e confronto del Comune con la cittadinanza a. Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca. “IlDel Rio – spiega la sindaca Serena Arrighi – è il corso d’acqua sotterraneo che tagliacittà scorrendo sotto tutta via don Minzoni fino a corso Rosselli. Iper il suo adeguamento sono finanziati con fondi del Pnrr e sono funzionali allainidrogeologica diEst. Per la realizzazione del cantiere, che durerà diversi mesi, sarà necessario, di volta in volta, chiudere diverse strade e introdurre modifiche alla circolazione che ora andremo a illustrare a residenti e cittadini.