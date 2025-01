Strumentipolitici.it - Caro gas, l’Italia studia accordo con la Germania per tagliare prezzi

Leggi su Strumentipolitici.it

Gilberto Pichetto Fratin ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica pensa a uncon laperché queste due economie possano rialzarsi e garantire “il futuro dei miei nipoti“.L’iniziativa è votata a quelle aziende che “oggi vivono un’emergenza indotta anche dal-gas, perché nessuna manifattura va avanti se paga l’energia il doppio dei concorrenti“.Il piano sarà incentrato nell’incontro tra il politico di Forza Italia e il vicecancelliere Robert Habeck il 21 gennaio a Roma, per inaugurare il South Corridor, nuova infrastruttura da 3.500 chilometri che porterà idrogeno africano in Italia, poi in Austria etramite la Dorsale adriatica.gas,con laperStrumenti Politici.