Agrigentonotizie.it - Capitale italiana della cultura e amministrazione sotto attacco, Di Mauro: "Meritano rispetto e supporto"

Leggi su Agrigentonotizie.it

"In questi giorni, Agrigento e la suasono state oggetto di attacchi strumentali e violenti, spesso legati al grande successo ottenuto con il titolo di2025. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta un risultato storico per la città e per.