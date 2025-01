Bolognatoday.it - Caos in A14: code di chilometri, tra lavori e veicolo in fiamme

Leggi su Bolognatoday.it

Viabilità congestionata causain. Mattinata difficile sulla A14 Bologna-Taranto: il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, in direzione Ancona perè chiuso per, anche se la riapertura è prevista per le ore 8 di oggi, 8 gennaio. .