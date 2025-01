Calcionews24.com - Calciomercato Juve, c’è la richiesta di Giuntoli per Douglas Luiz: svelati i tre club interessati

Leggi su Calcionews24.com

Le ultime sul futuro di, centrocampista brasiliano della, per ildi gennaio. I dettagli in merito Arriva una novità importante sul futuro di. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, ci sarebbero ben treal brasiliano per ildi gennaio. Si tratta di Manchester City, Manchester .