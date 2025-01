Monzatoday.it - Bus a Vimercate, si cambia: ecco tutte le modifiche agli orari

Leggi su Monzatoday.it

Bus a, si. Da lunedì 13 gennaio entreranno infatti in vigore alcunedel trasporto pubblico locale e in particolare in due corse della circolare sinistra. Così come spiegano dal comune lesono state studiate dall'ufficio mobilità per.