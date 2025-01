Calcionews24.com - Borriello: «Vlahovic soffre la pressione, alla Juve è dura. Un consiglio? Lo yoga…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Marco, ex attaccante con un passato in Serie A, sulle prestazioni di Dusancon la. I dettagli Marcoha parlato a Tuttosport della stagione di Dusancon la. IL PROBLEMA DI– «ha problematiche di, caratteriali. Giocare nellantus non è facile, ha tifosi abituati a vincere .