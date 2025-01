Bonus sociale bollette 2025 limiti Isee e requisiti | ecco come fare la richiesta

Leggi su Dayitalianews.com

Ilelettrico, gas e idrico sarà presente anche neled è una misura che ha negli intendi la riduzione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica delle famiglie che versano in condizioni di disagio economico o fisico. Arera sul proprio sito, spiega che nel primo caso (disagio economico) si tratta di uno sconto applicato in modo automatico sullealle famiglie che hanno un’attestazionesottosoglia: viene concesso per 12 mesi, su una sola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas e idrico). Ne potranno usufruire anche le famiglie che abitano in condominio. Ilelettrico per disagio fisico è, invece, una misura tesa a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui c’è un componente in condizioni di disagio fisico.