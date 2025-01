Ilrestodelcarlino.it - Bimbo di 6 anni cade e batte la testa: portato in ospedale con l’elisoccorso

Fermo, 8 gennaio 2025 - Tanta paura ma nulla di grave per undi Fermo protagonista di una brutta caduta in bicicletta questo pomeriggio. Il piccolo, di 6, stava facendo una pedalata intorno casa quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito in terrando la. I primi ad accorrere sono stati i genitori, che hanno immediatamente allertato i sanitari del 118. Gli operatori, una volta giunti sul posto e vista la dinamica della caduta, hanno deciso di chiedere l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto del bambino all’pediatrico “Salesi” di Ancona. Il piccolo non ha mai perso conoscenza e una volta giunto al pronto soccorso dorico le sue condizioni sono state valutate di media gravità.