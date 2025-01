Biden e la vittoria di Trump | Presuntuoso dirlo ma penso che l’avrei battuto

Leggi su .com

(Adnkronos) – Joerivendica che avrebbe potuto battere Donaldse fosse rimasto lui in corsa per la Casa Bianca, senza cedere il passo a Kamala Harris poi sconfitta a novembre. "E', ma credo di sì", ha risposto l'82enne presidente, in un intervista a Usa Today, a chi gli chiedeva se crede .L'articoloe ladi: “, mache” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.