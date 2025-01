Oasport.it - Basket, la Reyer Venezia batte anche Amburgo ed è ora sulla cresta dell’onda in Eurocup

Leggi su Oasport.it

Continua la rincorsa dellain. La squadra di Neven Spahija fa suo lo scalpodei tedeschi del Veolia Towers, ultima del girone B, con il punteggio di 77-90 con un attacco che gira a dovere e una squadra che si passa il pallone (21 assist su 31 canestri; tre gli uomini in doppia cifra con Jordan Parks mattatore con 19 punti e 7 rimbalzi. Con questo successo si sale al terzo posto in coabitazione con il Cedevita Lubiana (con una partita in meno) e il Turk Telekom Ankara. E il secondo posto, che porterebbe direttamente ai quarti, è a una sola vittoria con quattro match da giocare.Primi minuti di studio, in cui peròappare subito in palla, ancora galvanizzata dai due successi di rilievo con Valencia e Trapani, e dal terzo minuto in poi arriva il montante giusto: Wheatle, WIltjer, Kabengele e due liberi di Simms e lavola sul 10-18 all’alba del 7? minuto.