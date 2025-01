Feedpress.me - Bari, tenta di rapire una bimba di 2 anni mentre era a passeggio con la madre

Leggi su Feedpress.me

il rapimento di una bambina di due, ma viene arrestato dai carabinieri a. L’episodio si è verificato giovedì 2 gennaio pomeriggio, in via Michele de Napoli, quando ladella piccola stava passeggiando con la figlia. Secondo quanto appreso, un uomo in bicicletta ha raggiunto la donna, è sceso dal mezzo con una rapidità sospetta e ha afferrato la bambina per un braccio, cercando.