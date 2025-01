Lapresse.it - Banche, bonifici istantanei gratis per tutti

disponibili per, sui canali e senza costi aggiuntivi rispetto a quelli tradizionali. Scattano da domani, 9 gennaio, le nuove regole Ue approvate lo scorso marzo che impongono alledi garantire ai propri clienti la ricezione delle transazioni in 10 secondi, indipendentemente dal giorno o dall’ora dell’invio, senza spese né oneri supplementari.Una novità che mira ad avvicinare i servizi bancari tradizionali ai pagamentigià offerti da diverse piattaforme, come per esempio Paypal o Satispay: questo consentirà di azzerare le attese di pagamento per cittadini e imprese e anche aumentare la sicurezza. Vi sarà una deroga al bonifico entro 10 secondi se effettuato al di fuori dell’orario lavorativo, per via delle diverse condizioni di accesso alla liquidità in euro.