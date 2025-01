Ilgiorno.it - Bancarella di intimo cerca un commesso

Azienda commercio ambulantee calze in Lazzate1 collaboratore per la posizione diper attività ambulante di vendita biancheria intima presso mercati, preparazione banco, sistemazione merce, gestione cassa. Si richiede esperienza a contatto con il pubblico. Per candidarsi: afolmonzabrianza.it/servizi-al-lavoro/offerte-di-lavoro/, rif. 2JAN2512/12.1.