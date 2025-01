Oasport.it - Australian Open 2025: Alcaraz o Fritz sulla strada di Sinner in un’ipotetica semifinale? Può cambiare tanto…

Leggi su Oasport.it

Si avvicina sempre di più il sorteggio degli: nella prossima notte alle 4.30 ora italiana conosceremo il tabellone principale del primo Slam della stagione. Un tabellone che vedrà Jannikcome testa di serie numero 1, numero 1 del mondo e campione in carica di questo torneo, ma sarà un sorteggio particolarmente importante anche per lui.Cambiano infatti le cose in base alle teste di serie che capiteranno dalla parte del campione altoatesino: ci può essere addirittura la possibilità chee Djokovic vengano inseriti nella parte alta, considerato che lo spagnolo è la testa di serie numero 3 e il serbo la numero 7. Sarebbe il vero e proprio tabellone di ferro.Le cose cambierebbero drasticamente invece se dalla parte dicapitasse la testa di serie numero 4, ossia Taylor: contro lo statunitense l’azzurro ha un bilancio più che positivo e lo scorso anno l’ha battuto in finale alle ATP Finals, nei gironi sempre alle Finals e in finale allo US, oltre al successo nel 2023 a Indian Wells.