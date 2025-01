Lapresse.it - Australia, velivolo si schianta al largo di Rottnest Island: tre morti

È di tree tre feriti il bilancio dell’incidente avvenuto in, dove un idrovolante si èto durante il decollo aldell’isola turistica di. La polizia ha dichiarato che solo una delle sette persone a bordo delè stata tratta in salvo illesa. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio locale di martedì.è una meta popolare durante l’estate dell’emisfero meridionale per le sue spiagge di sabbia e i piccoli marsupiali noti come quokka. Fra le persone decedute nell’incidente ci sono il pilota 34enne del Cessna 208 Caravan, una donna svizzera di 65 anni e un uomo danese di 60 anni. I partner dei turisti, un uomo svizzero di 63 anni e una donna danese di 58, sono sopravvissuti. Anche una coppia dell’occidentale, è sopravvissuta.