ATP Auckland, Jakub Mensik batte Ben Shelton. Avanza Monfils, eliminato Cerundolo

Calato il sipario su una nuova giornata di incontri nell’ATP250 ad(Nuova Zelanda). Sul cemento oceanico, definito il quadro dei qualificati ai quarti di finale. In casa Italia bisogna constatare le sconfitte di Luca Nardi contro il belga Zizou Bergs sullo score di 6-1 6-4 e di Lorenzo Sonego contro l’americano Alex Michelsen per 7-6 (3) 6-2.Bergs se la vedrà contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena (n.59 del ranking), a sorpresa vincitore contro l’argentino Francisco(n.31 ATP) per 6-2 7-5 in 1 ora e 31 minuti di partita. Falloso il sudamericano al cospetto del solido iberico. Per quanto concerne Michelsen, ci sarà un derby nei quarti visto l’incrocio con Nishesh Basavareddy (n.133 del mondo), a segno contro il vincitore dell’anno passato di questo torneo, Alejandro Tabilo (n.