Artico premier danese risponde a Trump

19.30 La prima ministraMette Frederiksena distanza alle dichiarazioni di Donaldsu un'eventuale annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti. "C'è da rallegrarsi per il crescente interesse americano" riguardo all', afferma la Frederiksen che aggiunge subito: "Tutto ciò dovrà avvenire in modo rispettoso del popolo groenlandese". "Allo stesso tempo", ha aggiunto la, "bisogna fare in modo che la Danimarca e gli Usa possano ancora cooperare nella Nato".