Ilfattoquotidiano.it - Arrestato un italiano in Venezuela: è accusato di essere un mercenario anti-Maduro

Il ministro dell’Interno del, Diosdado Cabello, ha annunciato l’arresto di un cittadinolo scorso martedì 7 gennaio. Secondo il ministro, intervistato alla televisione statale Telesur, l’è statoinsieme a un colombiano mentre tentava di attraversare il confineno in modo illegale, utilizzando le cosiddette “trochas”, le vie non ufficiali che collegano la Colombia al. Il ministro ha definito entrambi “mercenari” portati dall’opposizione, ma ha fornito pochissimi dettagli sull’identità e sulle circostanze dell’arresto.Le accuse, tuttavia, suscitano non poche perplessità: da anni il regime dihanumerosi oppositori, inclusi cittadini stranieri, accusandoli di collaborare con forze ostili al governo, senza però fornire alcuna prova.