Ilgiorno.it - “Anche nuda non la violenta nessuno”. Frase choc contro Elly Schlein, bufera su consigliera comunale di San Donato

Leggi su Ilgiorno.it

SanMilanese (Milano), 8 gennaio 2025 - "Un attacco sessista e vergognosola nostra segretaria. Chiediamo immediatamente pubbliche scuse e una condanna esplicita immediata dei dirigenti milanesi di Fratelli d'Italia". E’ quanto invoca Alessandro Capelli, segretario del Pd di Milano Metropolitana, rispetto ad un’espressione comparsa sui social e scritta da unadi SanMilanese, Stefania Bruschi, esponente di Fratelli d’Italia. “, lei non la!”: è questa l’affermazione che, riferita alla segretariae accompagnata da un’altracon espliciti riferimenti sessuali, sempre rivolta alla leader nazionale dei ‘dem’, ha sollevato un putiferio politico. Il caso è esploso nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 gennaio, quando non è passata inosservata la chiosa di Stefania Bruschi - eletta con la lista civica SanFutura (la stessa del sindaco Francesco Squeri) e poi confluita in Fratelli d’Italia - a un post comparso sul profilo Facebook del capogruppo sandonatese di Fratelli d’Italia Guido Massera.