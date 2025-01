Repubblica.it - Almanacco di oggi, 8 gennaio: uno sfortunato banchetto presidenziale

Nel 1992 il presidente George Bush senior vomitò addosso al premier giapponese Kiichi Miyazawa durante una cena di stato a Tokyo. Da allora in Giappone per indicare l'atto di rimettere in pubblico si dice Bushu-suru ("fare come Bush")