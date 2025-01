Alitaliaaccordo proroga Cigs al 31 10

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.52 Raggiunto l'accordo per ladella Cassa integrazione per i dipendenti di Alitalia in Amministrazione straordinaria al 31 ottobre 2025. Revocata la procedura di licenziamento collettivo. L'accordo per ladella,che era scaduta il 31 dicembre 2024, interessa 2.118 dipendenti di Alitalia. "E' un ulteriore importante passo in avanti nella direzione da noi da tempo auspicata", commenta la Uiltrasporti al termine della riunione al ministero del Lavoro.