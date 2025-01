Novaratoday.it - Alberi a Treate: in arrivo potature e abbattimenti

Lavori sul patrimonio arboreo di Trecate per 33.999 euro."Innanzitutto – spiegano il sindaco Federico Binatti e l’assessore all’Ambiente Alessandro Pasca – è prevista la potatura di tutto il viale del cimitero per alleggerire e abbassare le chiome ed eliminare il più possibile peso in quota.