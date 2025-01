Lanazione.it - Alba di terrore in FiPiLi, auto sbalzata giù dallo svincolo: un morto. Cosa è accaduto

Leggi su Lanazione.it

Livorno, 8 gennaio 2025 – Una tragedia che lascia increduli quella accaduta sulla rampa della Fi-Pi-Li a Stagno, nel comune di Collesalvetti, in provincia di Livorno nel tratto del bivio con l’strada A12. Le indagini per chiarire l’esatta dinamica dello sconvolgente incidente sono in corso. Di sicuro c’è, purtroppo, che un uomo classe ‘86, ha perso la vita dopo una catena di tragiche fatalità. Da una prima ricostruzione dei fatti, ancora da accertare, risulta chiaro come una serie di concause non abbiano lasciato scampo al conducente 39enne. E’ l’dell’8 gennaio, un camion percorre la strada di grande comunicazione fino allo, a doppio senso, in direzione Stagno. Dall’altra parte della carreggiata è in arrivo un’. Nel tratto in cui la rampa curva, il mezzo pesante urta il guard-rail perdendo il carico: un lastrone di ferro pesante alcune tonnellate.