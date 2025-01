Ternitoday.it - Aggredita a coltellate nella sua casa di Terni, cosa non torna nel “giallo” di via Cannizzaro

Una persona, probabilmente giovane, dalla pelle bianca che non ha detto una parola ma ha scatenato tutta la sua ferocia contro di lei, per poi darsi alla fuga nel cuore della notte. Lei, la vittima, è una professoressa in pensione, ultraottantenne, che vive da sola. Dall’appartamento non manca.