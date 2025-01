Torinotoday.it - Afànisi al Baretti di Torino: oltre i confini del teatro

Leggi su Torinotoday.it

Il 2025 inizia con una produzione davvero unica, uno spettacolo che vi trasporterà in un mondo nuovo, una scena unica per scoprire nuove forme di, che fa parte del programma di Generazione Scenica ed è in scena al, mercoledì 15 e giovedi 16 gennaio, è una.