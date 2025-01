Lanazione.it - Adottati sei animali: "Meno costi di gestione per il canile"

FABRO Sei cani ricoverati insono stati dati in adozione dal Comune. A renderlo noto è la stessa amministrazione che sottolinea la volontà di procedere anche a nuove adozioni per dare una casa aglie per contribuire ad alleggerire il costo dei ricoveri per le casse comunali. I sei cani dati in adozione recentemente, secondo l’amministrazione, fanno infatti parte di un progetto più ampio che cercherà di ampliare le adozioni anche al resto degliricoverati. "E’ un risultato molto importante – spiega l’ente – ma non è un punto di arrivo. Al momento infatti abbiamo un’ulteriore richiesta e due intenzioni di adozione. L’auspicio è che il nuovo anno continui con questa onda di solidarietà, fino a riuscire a dare una casa a tutti gliche ancora non ce l’hanno". Un aiuto ai migliori amici dell’uomo ma anche uno sgravio di