Addio al "Ragno nero": morto ad 89 anni Fabio Cudicini, ex portiere del Milan

La scomparsa di(papà di Carlo exdie Chelsea) rappresenta una grande perdita per il mondo del calcio e per tutti i tifosi del. Conosciuto come "il" per la sua agilità e la capacità di coprire l'intera porta con interventi spettacolari,all'età di 89, ha lasciato un segno indelebile nella storia del club rossoe del calcio.