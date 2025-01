Fremondoweb.com - Accadde oggi: 8 gennaio, “Ciro!”, lo scherzo telefonico a Sandra Milo

Leggi su Fremondoweb.com

, ma che fai lì? Non sai che tuo figlio ha avuto un incidente? È grave, sta in ospedale, al San Giovanni”! Si tratta di uno degli episodi clou della storia della televisione italiana e che rimarranno per sempre scolpiti nella mente . ContinuaL'articolo: 8, “!”, loproviene da Fremondoweb.