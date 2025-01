Romatoday.it - A Roma arriva la prima vendita "alla cieca" di pacchi smarriti

Leggi su Romatoday.it

, per lavolta in Italia, unadi. La "blind sale" si terrà, da martedì 14 a domenica 19 gennaio, aEst. Il centro commercialeno, infatti, ospiterà per 6 giorni il pop-up store di King Colis, startup francese che si occupa di acquistare e.