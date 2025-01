Ilgiorno.it - A giudizio per peculato cassiera del Tiro a Segno

Leggi su Ilgiorno.it

Un ammanco di quasi 13mila euro, spariti dalle casse delNazionale di via Belvedere ad aprile 2022. Al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile, il sostituto procuratore Antonia Pavan ha chiesto il rinvio aper Alessandra Castagliuolo, 45 anni residente a Bollate, con l’accusa di. Il buco di bilancio era stato scoperto durante verifiche interne allo stesso, considerato ente pubblico, facendo partire gli accertamenti per risalire a chi fosse il responsabile di una serie di prelievi, risultati non giustificati, che hanno portato alla sparizione del denaro. Le indagini avrebbero appurato che la donna, unica responsabile della cassa e tesoriere delsi sarebbe appropriata dei soldi in più occasioni, soprattutto con prelievi di contanti, che aveva facoltà di gestire per effettuare pagamenti.