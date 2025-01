Ilgiorno.it - A fuoco il tetto di un palazzo, famiglie evacuate

CORSICOLe fiamme hanno avvolto il sottodelin meno di cinque minuti, distruggendolo completamente, prima ancora che i vigili delpotessero iniziare le operazioni di spegnimento. Il rogo è scoppiato in un condominio di via Vincenzo Monti, al civico 38, per circostanze ancora da chiarire. I condomini, appena hanno sentito l’odore di bruciato, sono usciti di corsa dalle abitazioni, pochi istanti prima che ilcollassasse a causa del violento incendio. Dalle prime informazioni, non ci sarebbero feriti o intossicati: alcuni abitanti sono stati visitati dal personale medico, a scopo precauzionale. Tutti gli inquilini del grosso condominio di quattro piani, decine di persone, sono stati evacuati in attesa della dichiarazione di agibilità dei propri appartamenti da parte dei vigili del