Romatoday.it - A Frascati il futuro del volley è in buone mani: tanti risultati prestigiosi nei tornei natalizi

Le festività non hanno “interrotto” le attività in casaClub. Diverse selezioni giovanili del club tuscolano, infatti, sono state impegnate in alcuni impor. Momenti di condivisione che hanno anche rappresentato un test per capire a che punto è il percorso di crescita.