Movieplayer.it - 2001: Odissea nello Spazio, la Vault Edition (4K UHD + Blu-ray) è scontata su Amazon

Leggi su Movieplayer.it

Se fan di, vi segnaliamo che la(4K UHD + Blu-ray) del film di Kubrick è attualmente in sconto su, grazie a un'offerta a tempo. La(4K UHD + Blu-ray) diè in sconto su. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, potete trovarla a 39,90€, con uno sconto del 7% sul prezzo più basso recente indicato (42,85€) e del 20% sul prezzo mediano indicato (50,06€). I dettagli relativi all'edizione in questione sono disponibili passando dal box qui sotto, o . La(4K UHD + Blu-ray) diè venduta e spedita da. Badate che si tratta di un'offerta a tempo. Un ritorno senza tempo: ladi