Unlimitednews.it - Zaia “Governo deciderà se impugnare o meno la legge sul terzo mandato”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Ildecidera seo memo. Se impugnerà poi dovremo attendere dalla Consulta una sentenza che dirà se la campagna è sulla strada giusta oppure no”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto sule sulla data delle prossime elezioni regionali. Il governatore leghista rischia di non essere presente ai Giochi Olimpici Invernali di Milano – Cortina 2026. “I Giochi Olimpici se ci sono in Veneto è grazie a me, che ho pensato a questa candidatura e per me è una grande soddisfazione” afferma. “Non ho ben capito se il mioscadrà a ottobre 2025 o nella primavera del 2026 se scadrà nella primavera del 2026 io ci sarò perchè i Giochi si terranno a febbraio”.tvi/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Regione Veneto)Unlimited News - Notizie dal mondo