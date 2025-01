Oasport.it - Volley femminile, Roma espugna Charleroi ed è a un passo dalle semifinali di Challenge Cup

Prosegue il percorso netto stagionale in Europa della SMI, ormai ad undalla qualificazione per ledella CEVCup 2024-2025 di pallavolo. La squadra capitolina si è imposta per 3-0 (parziali di 25-15, 25-14 e 25-18) in trasferta allo Spiroudome contro le belghe dellonel match d’andata dei quarti di finale.potrà staccare ufficialmente il pass per il penultimo atto della competizione tra due settimane, vincendo anche un solo set in occasione della gara di ritorno prevista mercoledì 22 gennaio (alle ore 20.00) tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di viale Tiziano. Un’occasione d’oro per la campionessa in carica della WEVZA Cup, andata in scena lo scorso settembre proprio nella Capitale.Le Wolves hanno dominato in lungo e in largo la partita odierna, confermandosi in un buon momento di forma dopo aver strappato un set (sempre in trasferta) alle campionesse del mondo di Conegliano appena due giorni fa in Serie A.