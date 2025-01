Quotidiano.net - "Visto? Mio marito non ha ucciso Pierina"

È l’unico indagato ed è in carcere da luglio con l’accusa di omicidio, ma del suo Dna non è stata trovata traccia sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. La difesa di Louis Dassilva accoglie con comprensibile soddisfazione le conclusioni della perizia genetica sul caso diPaganelli, 78enne testimone di Geova uccisa a coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio dove viveva, in via del Ciclamino a Rimini. "Un risultato determinante – dice l’avvocato Riario Fabbri, che insieme al collega Andrea Guidi assiste Dassilva, vicino di casa dell’anziana – che esclude il nostro assistito dalla scena del crimine oltre ogni ragionevole dubbio". Anche la moglie di Dassilva, Valeria Bartolucci "esprime una sommessa soddisfazione per quanto appreso dalla stampa (la notizia è stata data dal nostro giornale, ndr)", dice il suo avvocato, Chiara Rinaldi.