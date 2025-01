Cataniatoday.it - Visita del presidente Mattarella a Militello, il sindaco Burtone: "Un segnale di attenzione"

Leggi su Cataniatoday.it

"Quella deldella Repubblica non è soltanto una. C'è molta simbologia. La prima è quella della scuola. Inaugura una scuola che è stata messa in sicurezza, soprattutto antisismica, ed in Sicilia è importante perché tra i segnali che abbiamo è proprio questa deficienza che ha la.