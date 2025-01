Pisatoday.it - Violenza e minacce di morte alla compagna incinta: scatta il divieto di avvicinamento

Leggi su Pisatoday.it

Denunciato dai Carabinieri della Stazione di Volterra un uomo di 31 anni per maltrattamenti in famiglia enei confronti della convivente di 23 anni, al terzo mese di gravidanza. La donna ha sporto denuncia per aggressioni fisiche edisubite tra il 30 dicembre 2024 e il 1.