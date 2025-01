Golssip.it - VIDEO / Wanda Nara lascia L-Gante. Lui: “Storia già vista, fate senza di me”

Leggi su Golssip.it

La separazione da Mauro Icardi, che ha chiesto il divorzio in Italia, è per la show-girl una strada da percorrere da sola per il bene dei suoi figli e così ha detto addio al nuovo fidanzato. Lui accusa l'argentina di aver giàto il marito per poi tornare insieme a lui e di averlo quindi preso in giro (Sky)