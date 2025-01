Oasport.it - VIDEO Sinner-Popyrin 2-0, gli highlights della sfida di esibizione

Jannikha battuto l’australiano Alexeinel match d’apertura dell’Opening Week degli Australian Open 2025 di tennis: sebbene si sia trattato di un match d’con incasso devoluto a scopo benefico, l’azzurro ha vinto lacon il punteggio di 6-4 7-6 (2).All’alba italiana,si è imposto in due set, dapprima mettendo a segno nel primo parziale il break decisivo nel nono game, per poi recuperare dal 2-5 non pesante nella seconda frazione, prima di dominare il tiebreak per 7-2, evitando così l’imprevedibile conclusione col match tiebreak a 10 punti.Quello odierno è stato il primo incontro, sebbene non ufficiale, del percorso di avvicinamento dell’azzurro al primo torneo stagionale dello Slam, che vedràaffrontare, venerdì prossimo, sempre sulla Rod Laver Arena di Melbourne, il greco Stefanos Tsitsipas.