Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2025 ore 19 | 15

DEL 7 GENNAIO ORE 18.05 MARCO CILUFFOUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICATO LO SVINCOLO PER LATERAMOSUL GRANDE RACCORDO ANULARECON RIPERCUSSIONI IN USCITA SUL TRATTO URBANOCON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA INIZIO COMPLANAREPOI IN ESTERNA SI RALLENTA ALTEZZA TUSCOLANASI RALLENTA IN USCITA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANAALTEZZA VIA DEL CAPPELLACCIOE SULLA CRISTOFORO COLOMBOIALTEZZA VITINIA VERSO OSTIAINFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIOSONO INIZIATI OGGI DEI LAVORI DI ADEGUMENTOSULLA LINEA FIRENZECHE TERMINERANNO NEL MESE DI MARZODIVERSE VARIAZIONI PER GLI UTENTIIL DETTAGLIO DELLA NOTIZIA SUL NOSTRO SITOALLA PAGINA DEDICATADA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral