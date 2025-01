Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 07-01-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 7 GENNAIO ORE 11.20 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA FLAMINIA CI SONO CODE A MALBORGHETTO VERSO IL RACCORDO ANULARE.FILE SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SANTA COLOMBA VERSO.CI SPOSTIAMO A SUD, SULLA VIA APPIA DOVE SI STA IN FILA TRA FRATTOCCHIE E CAPANNELLE VERSO IL CENTRO.SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA. STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA DOVE SI VIAGGIA RILENTO CON CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA.DI NUOVO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA: CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral